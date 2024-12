Milan troca Paulo Fonseca por Sérgio Conceição

O treinador Paulo Fonseca foi demitido pelo AC Milan. É o técnico português quem o confirma à Sky Itália.

“Falei com a direção e é verdade, demitiram-me. É a vida, fiz o que pude”, referiu pouco depois do empate 1-1 do Milan contra a Roma.

A informação não é ainda oficial por parte do histórico clube italiano.

Entretanto, segundo a imprensa transalpina, o próximo timoneiro dos rossoneri vai ser outro português: Sérgio Conceição.

O ex-técnico do FC Porto já estará em negociações avançadas com o Milan e deve assinar contrato por uma temporada e meia.

O Milan é atualmente o oitavo classificado do campeonato italiano, com 27 pontos, a 14 dos líderes Atalanta e Nápoles.