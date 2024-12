O Manchester City derrotou o Leicester, por 2-0, e regressou às vitórias seis jogos depois.

A sequência era ainda pior: o campeão inglês tinha apenas uma vitória nos últimos 13 jogos oficiais.

Este domingo, o City, apesar de intranquilo, regressou aos triunfos na Premier League com tentos de Savinho e Haaland.

Com este triunfo, a equipa de Guardiola (que chegou ao jogo 500 pelos citizens) sobe ao quinto lugar do campeonato, com 31 pontos, os mesmos do Fulham.