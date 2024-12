Cristiano Ronaldo garante que será dono de "um grande clube" e "faz-se" ao Manchester United

Cristiano Ronaldo está convicto de que será, um dia, dono de um grande clube. E pisca o olho ao Manchester United.

Em entrevista nos Globe Soccer Awards, no Dubai, esta sexta-feira, em que foi distinguido como o máximo goleador da história do futebol, o português disse que "nunca" será treinador, nem se vê como presidente de um clube. Dono de um clube, contudo, "provavelmente" será.

"Depende do momento, das oportunidades", assumiu, antes de referir que tem "alguns" clubes em mente. Foi ao ser confrontado com o arranque de Rúben Amorim ao comando do Manchester United - somou na quinta-feira a terceira derrota numa semana - que o avançado marcou posição no clube inglês e disse que "o problema não é só o treinador".

"É muito mais do que isso", sublinhou, antes de acrescentar: "Se for dono do clube, esclarecerei as coisas e irei mudar o que está mal."

Questionado sobre se o plano é ser dono do Manchester United, Ronaldo esquivou-se, contudo, também deixou uma garantia: "Ainda sou muito novo, tenho tantos planos e sonhos à minha frente, mas marquem as minhas palavras: serei dono de um grande clube, sem dúvida."

"A tempestade vai passar"

Ainda sobre Amorim, com quem partilhou o relvado em dez ocasiões, ao serviço da seleção nacional (entre 2010 e 2014), Cristiano destacou o "trabalho fantástico" do técnico no Sporting. Porém, deixou também a ressalva de que "a Premier League é um animal diferente":

"É uma liga diferente. É a liga mais competitiva do mundo. Eu sabia que seria duro. A tempestade ainda vai continuar, mas acabará por passar e o sol voltará a brilhar. Espero que as coisas lhe corram bem e desejo o melhor ao Manchester United, porque é ainda um clube que adoro."

Para já, Cristiano Ronaldo joga no Al Nassr, da Arábia Saudita. Prestes a completar 40 anos de idade, diz sentir-se bem para continuar.