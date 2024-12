Boxing Day feliz para Marco Silva e NES, prolongamento da angústia de Guardiola

O Boxing Day, abençoado dia cheinho de futebol em Inglaterra, começou da melhor maneira. Ou da pior, segundo o ponto de vista.

O Manchester City de Pep Guardiola voltou a tropeçar. Desta vez foi em casa, com o Everton. O golo dos cityzens foi marcado por Bernardo Silva. Os de Liverpool empataram por Iliman Ndiaye, ainda na primeira.

A festa continuou com a entrada em cena dos treinadores portugueses. Nuno Espírito Santos e o seu Notthingham Forest bateram o antigo clube do treinador, o Tottenham, por 1-0, com um golo de Elanga. Os rapazes que em tempos idos foram campeões da Europa, com o mítico Brian Clough, ocupam a terceira posição da liga. Assombroso.



Já Marco Silva conduziu o Fulham a uma vitória épica nos minutos finais no campo do Chelsea. Os blues começaram a ganhar, com um golo de Cole Palmer. Os vizinhos de Londres deram a volta com golos aos 82’ e 90’+5, por Harry Wilson e Rodrigo Muniz.

O Boxing Day prossegue com o Wolves-Manchester United, que coloca frente a frente Vítor Pereira e Ruben Amorim. O jogo começou às 17h30.

Antes, o Newcastleu bateu o Aston Villa por 3-0, enquanto West Ham foi triunfar no terreno do Southampton. O Bournemouth de Iraola, que ganhou na última jornada no Old Trafford, não foi além de um empate a zero com o Crystal Palace, em casa.

Mais tarde, pelas 20h00, o Liverpool, destacadíssimo na frente da Premier League, recebe o Leicester, agora treinado por Ruud van Nistelrooy.