Amorim soma a quinta derrota em sete jogos, cortesia de Vítor Pereira

O Boxing Day e a ressaca do Natal não trouxeram nada de novo para o Manchester United. Os rapazes de Ruben Amorim voltaram a perder, desta vez contra o Wolves de Vítor Pereira, que soma agora seis pontos em dois jogos na Premier League.

Bruno Fernandes foi expulso no início da segunda parte e vai falhar, tal como Manuel Ugarte, o jogo contra o Newcastle, na próxima jornada da liga. Diogo Dalot fez os 90 minutos.

Do outro lado, foram titulares José Sá, Nelson Semedo, Toti Gomes e Gonçalo Guedes. Rodrigo Gomes entrou na segunda parte.

Depois de um início aceitável na aventura inglesa, com as dificuldades que se imaginavam, Amorim depara-se finalmente com o filme de terror. O United soma três derrotas consecutivas e cinco nos últimos sete jogos, diante de Arsenal, Nottingham Forest, Tottenham, Bournemouth e esta noite, contra o Wolves, um clube que já conseguiu sair da zona de despromoção.

Os golos dos “lobos” chegaram apenas na segunda parte, aos 58’ e 90’+9, por Matheus Cunha e Hwang Hee-chan.

O Manchester United de Amorim caiu para a 14.ª posição, estacionando a oito pontos da linha de água e a 11 do top-4.