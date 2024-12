Foi adjunto de Bielsa e treinava no Championship: Corberán é o novo treinador do Valência

O Valência anunciou esta madrugada Carlos Corberán como novo treinador da equipa principal de futebol até 2027, depois de o clube espanhol ter acionado a opção de saída que o valenciano tinha com o WBA.

O clube explicou em comunicado oficial que “informou o West Bromwich Albion [WBA] FC da execução da opção de saída estipulada no seu contrato de separação da equipa inglesa”.

A cláusula implica o pagamento de uma compensação superior a dois milhões de euros, disseram à agência de notícias EFE fontes próximas da operação.

O comunicado, divulgado às 01:42 (00:42 em Lisboa), confirma assim o texto que o WBA tinha divulgado uma hora antes, no qual afirmava ter chegado a “um acordo de princípio” para a saída de Corberán.



O treinador de 41 anos chega ao Valência depois da passagem por Inglaterra, onde fez a maior parte da sua carreira, já que treinou o Huddersfield Town, no Championship (o segundo escalão), durante dois anos.

Após uma breve passagem pelos gregos do Olympiakos, Corberán regressou ao Reino Unido para treinar o WBA, equipa com a qual disputou o 'playoff' de promoção à Premier League (o escalão principal) no verão passado.

Corberán, nascido em Cheste, na região de Valência, iniciou a carreira aos 23 anos, treinando as camadas jovens do Villarreal e, antes de se tornar técnico principal, chegou a ser adjunto do argentino Marcelo Bielsa, nos ingleses do Leeds.

O West Bromwich Albion garantiu num comunicado que o técnico "regressará ao seu país natal com a gratidão e os melhores votos do clube, depois de dois anos no 'The Hawthorns'", o nome do estádio da equipa.

O técnico chega ao Valência numa altura em que a equipa, na qual alinham os portugueses Thierry Correia e André Almeida, ocupa o penúltimo lugar da tabela, com 12 pontos em 17 jogos.

Corberán vai disputar o primeiro jogo em 03 de janeiro, frente ao Real Madrid, em Mestalla, numa partida adiada devido ao mau tempo atingiu a região de Valência em 29 de outubro.

O novo treinador irá substituir Rubén Baraja, que foi demitido na segunda-feira.