Depois do Dinizismo vem Artur Jorge? Treinador nomeado para melhor da América

O português Artur Jorge é um dos cinco finalistas do prémio para melhor treinador da América de futebol, atribuído pelo jornal uruguaio "El País", concorrendo com Lionel Scaloni, Gustavo Alfaro, Diego Aguirre e Gustavo Costas.

O treinador dos brasileiros do Botafogo, vencedor da Taça Libertadores e do Brasileirão, é candidato à sucessão do brasileiro Fernando Diniz, tentando reeditar o êxito do seu compatriota Abel Ferreira, que foi, em 2021, o único europeu a conquistar o troféu Rei da América.

Na 39.ª edição, além de Artur Jorge, estão nomeados Scaloni e Alfaro, selecionadores de Argentina e Paraguai, respetivamente, assim como o também argentino Costas, do Racing, e o uruguaio Aguirre, que comanda o Peñarol.