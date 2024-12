Federação italiana investiga festejos com saudação romana em golo do bisneto de Mussolini

A Federação Italiana de futebol abriu esta terça-feira uma investigação à celebração com saudações fascistas de adeptos do Juve Stabia, da segunda divisão, após um golo marcado pelo bisneto de Benito Mussolini, Romano.

As imagens das bancadas mostram dezenas de adeptos a responderem com saudação romana, frequente entre nacionalistas e neofascistas italianos, e a gritarem “Mussolini” por sete vezes, em resposta ao “speaker” do estádio que gritava o nome de Romano, de 21 anos, para o único golo da partida entre o Juve Stabia e o Cesena, para a 18.ª jornada da Série B.

Este foi o primeiro golo profissional na carreira do bisneto de Mussolini, que chegou ao clube da cidade de Castellammare di Stabia, por empréstimo da Lazio, este ano.