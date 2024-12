Artur Jorge homenageado com Quinas de Ouro em Braga

Artur Jorge vai ser homenageado pela Câmara Municipal (CM) de Braga e pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na quinta-feira.

No site oficial, esta segunda-feira, a FPF refere que entregará o troféu Quinas de Ouro ao treinador, que venceu Brasileirão e Copa Libertadores pelo Botafogo. Artur Jorge também será distinguido pela autarquia de Braga, de onde é natural. A cerimónia está marcada para as 11h00.

Esta homenagem a Artur Jorge, que completará 53 anos no dia 1 de janeiro de 2025, contará com a presença do presidente da CM de Braga, Ricardo Rio, assim como do presidente da FPF, Fernando Gomes, naquele que será um dos seus últimos atos à frente do organismo.

Desde que regressou a Portugal, após o final da época no Brasil, Artur Jorge também já foi agraciado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem do Infante, no dia 17 de dezembro.