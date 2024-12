Nove golos em jogo intenso e Liverpool ainda mais líder

O Liverpool derrota o Tottenham, fora, por 3-6, e reforça a liderança na Premier League.

A partida foi intensa, animou especialmente na parte final do encontro e teve chuva de golos.

Pela equipa da casa marcaram Maddison, Kulusevski e Solanke.

Já pelos “reds” apontaram Luiz Diaz (2), MacAllister, Szoboszlai e Salah (2).

Com este triunfo, o Liverpool é ainda mais primeiro no campeonato, com 39 pontos, e uma partida em atraso.

O Chelsea, que empatou, é segundo, e o Arsenal é terceiro.