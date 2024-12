Mais uma derrota. Ruben Amorim entra no Teatro dos Pesadelos

Não está fácil a vida de Ruben Amorim no Manchester United. Depois da eliminação da Taça da Liga, os “red devils” perderam em casa (0-3) diante do Bournemouth para a Premier League.

Os golos dos visitantes no “Teatro dos Sonhos” foram apontados por Dean Huijsen, Justin Kluivert e Antoine Semenyo.

As bolas paradas continuam a ser um problema, desta vez com um golo sofrido após livre lateral. É já o quinto tento sofrido, só nos últimos quatro jogos.

A tolerância dos adeptos também já não é a mesma. Este domingo já foram vistos vários a abandonar as bancadas ainda com a partida a decorrer.

Com mais esta derrota, a equipa de Amorim está em 13.º na liga inglesa com os mesmos 22 pontos. Já o Bournemouth, de Andoni Iraola, sobe a quinto com 28 pontos.