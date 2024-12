Estreia de sonho para Vítor Pereira em Inglaterra

O treinador Vítor Pereira estreou-se com uma vitória no comando técnico do Wolverhampton na liga inglesa.

Os Wolves derrotaram o Leicester, fora, por 3-0, com dois golos portugueses: Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes.

Ainda na primeira parte, o brasileiro Matheus Cunha fechou o resultado.

Apesar da vitória, os lobos continuam em zona de descida na Premier League, agora em 18.º, com 12 pontos, menos dois do que o adversário de hoje, o Leicester.

Para além dos dois atletas lusos que marcaram também foram titulares José Sá, Nelson Semedo e Toti Gomes. Carlos Borges entrou nos minutos finais.

Também este domingo, o Fulham, de Marco Silva empatou 0-0 em casa do Southampton (20.º e último classificado).