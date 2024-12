Vítor Pereira é o novo treinador do Wolverhampton

O português Vítor Pereira foi esta quinta-feira anunciado como novo treinador do Wolverhampton, equipa da I Liga inglesa.

Vítor Pereira assina contrato com os "Wolves" por uma temporada e meia.

Passa a ser o quarto treinador português na Premier League, juntamente com Ruben Amorim, no Manchester United, Marco Silva, no Fulham, e Nuno Espírito Santo, no Nottingham Forest.

O treinador português, de 56 anos, deixa o Al-Shabab, da Arábia Saudita, e ruma à Premier League.