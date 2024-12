Toffees mudam de mãos: "Estamos empenhados em conduzir o Everton a uma nova e excitante era"

Os donos da AS Roma, o Grupo Friedkin, adquiriram a parcela maioritária do Everton (98.8%), que pertencia ao empresário Farhad Moshiri.

De acordo com a BBC, o negócio terá sido fechado por uma cifra perto dos 485 milhões de euros. O Everton, que chegou a ser associado a John Textor, o dono do Botafogo, torna-se assim no décimo clube com propriedade norte-americana.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O bilionário Dan Friedkin, o patrão do grupo, foi sugerido para presidente da administração do clube de Liverpool. O braço direito, Marc Watts, que será o presidente executivo do Everton Football Club, revelou-se entusiasmado.

“O dia de hoje marca uma ocasião importante e de orgulho para o Grupo Friedkin, pois passamos a ser os guardiões deste clube de futebol icónico”, afirmou Watts, em comunicado. “Estamos empenhados em conduzir o Everton a uma nova e excitante era, tanto dentro como fora do campo.”

E acrescentou: “Proporcionar estabilidade financeira imediata ao clube tem sido uma prioridade fundamental, e estamos muito satisfeitos por o termos conseguido. Embora a recuperação do Everton para o seu lugar de direito na tabela da Premier League vá levar tempo, o dia de hoje é o primeiro passo nessa jornada”.

O acordo teve de receber a luz verde por parte de várias entidades, nomeadamente Premier League, Women’s Professional Leagues Limited, the Football Association e the Financial Conduct Authority.

“Eu acredito realmente que a transação para o Grupo Friedkin é o melhor resultado para o clube e o seu sucesso futuro”, confessou Farhad Moshiri, em comunicado.

O clube está atualmente na 16.ª posição da Premier League, apenas com mais três pontos em relação à zona de despromoção, onde estão Ipswich Town, Wolverhampton e Southampton.

A BBC lembra que os "Toffees" estão no primeiro escalão do futebol inglês desde 1953/54.