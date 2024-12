Barcelona de Kika Nazareth entre as equipas apuradas para os "quartos" da Champions

O Barcelona, em que joga a internacional portuguesa Kika Nazareth, é uma das oito equipas apuradas para os quartos de final da Liga dos Campeões, depois da conclusão da fase de grupos, esta quarta-feira.

As vigentes campeãs da Europa avançam para a fase a eliminar como cabeças de série, depois de terem terminado o grupo D no primeiro lugar, com uma vitória, por 3-0, sobre o Manchester City. Claudia Pina, Aitana Bonmatí - recém-coroada "The Best", para a FIFA - e Alexia Putellas marcaram os golos, num jogo em que Kika entrou perto do final.

Barcelona e City são as equipas justificam o favoritismo e são as equipas apuradas no grupo D, ambos com 15 pontos, à frente das suecas do Hammarby, que eliminaram o Benfica, e das alemãs do St. Pölten.

Arsenal e Bayern sim, Juve não

No grupo da "morte", o D, quem ficou a chorar foi a Juventus. As italianas só chegaram aos seis pontos, contra 15 do Arsenal e 13 do Bayern de Munique. Em último, ficou o Valerenga, com somente um ponto.

No segundo jogo grande desta quarta-feira, as "gunners" derrotaram as bávaras por 3-2. Um autogolo de Glódis Viggósdóttir adiantou o Arsenal, mas o Bayern deu a volta com um bis da central Magdalena Eriksson.

As inglesas ainda não estavam "mortas", porém, e contrapuseram com a sua própria reviravolta: Alessia Russo empatou aos 59 e o reforço sonante do verão, Mariona Caldentey, marcou o golo da vitória aos 86, de penálti.

Gigantes cumprem favoritismo

No grupo A, passam Lyon, com 18 pontos, e Wolfsburgo, com nove. A Roma terminou com os mesmos pontos das alemãs, mas foi tramada pela diferença de golos: -2 contra 11. O Galatasaray não pontuou.

No grupo B, não houve surpresas: avançam Chelsea, que fez o pleno de vitórias, com 18 pontos, e Real Madrid - que eliminou o Sporting na última pré-eliminatória -, com 12. Para trás, ficam Twente, com seis pontos, e o Celtic, de Bruna Lourenço, que ficou a zeros.

Passam aos quartos de final, então, Lyon, Chelsea, Arsenal e Barcelona, como vencedores de grupo e cabeças de série, e Wolfsburgo, Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester City, em segundo lugar.