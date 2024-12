Real Madrid vence Pachuca e conquista Taça Intercontinental

O Real Madrid conquistou a nova Taça Intercontinental, esta quarta-feira, ao derrotar os mexicanos do Pachuca, por 3-0, na final, no Qatar.

O marcador mexeu pela primeira vez na primeira parte, aos 37 minutos. Uma boa jogada coletiva dos espanhóis deixou Vinícius Jr e Kylian Mbappé isolados perante o guarda-redes. O vencedor do The Best, da FIFA, driblou Carlos Moreno, antes de servir de bandeja para o francês, que, mesmo em desequilíbrio, só teve de encostar.

Ao minuto 53, Rodrygo dançou em torno da entrada da área, à procura de espaço e, após deixar dois adversários desamparados com uma simulação, rematou colocado, em arco, para o segundo golo.

O 3-0 final chegou já nos últimos dez minutos. Após ser alertado pelo VAR para uma falta de Oussama Idrissi sobre Lucas Vázquez na grande área, e de ver as imagens no relvado, o árbitro da partida apontou para a marca de penálti. Chamado a cobrar, ao minuto 84, Vini não perdoou e celebrou da melhor maneira o novo prémio de melhor jogador do mundo.

Esta é a primeira edição da Taça Intercontinental neste formato, que até agora dizia respeito ao Mundial de Clubes. Essa marca vai passar a ser usada para uma competição a 32 equipas que se realizará no verão - com FC Porto e Benfica entre os participantes. Contudo, em vez de desfazer esta prova, a FIFA manteve o modelo, mas recuperou o nome Taça Intercontinental, troféu que era disputado, entre 1960 e 2004, entre os campeões da Europa e das Américas do Sul e Central.