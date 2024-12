Vinícius Jr. eleito o melhor jogador do ano para a FIFA

Vinícius Jr foi eleito o melhor jogador do mundo em 2024 para a FIFA. O internacional brasileiro, que perdeu a Bola de Ouro para o espanhol Rodri, venceu o prémio "The Best".

O avançado do Real Madrid recebeu o prémio das mãos de Gianni Infantino, presidente da FIFA, e não escondeu o orgulho pela distinção.

"Nem sei por onde começar. Eratudo tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Era só uma criança que jogava à bola descalço, perto da pobreza e do crime. Chegar até aqui é muito importante para mim, faço-o por muitas crianças que acham que tudo é impossível", disse.

Vinícius é o primeiro brasileiro a ser eleito o melhor do mundo desde Kaká, em 2007.

O prémio The Best é entregue através do voto de jornalistas, capitães de seleção, selecionador, e pelo público, cada um com 25% do peso na votação final.

O extremo de 24 anos soma 13 golos e 7 assistências esta época em 20 jogos. Na temporada passada, amealhou 24 golos e 9 assistências na equipa que venceu o campeonato espanhol e a Liga dos Campeões.

Vinícius Jr. perdeu a Bola de Ouro para Rodri, que levou à decisão de todos os elementos do Real Madrid terem boicotado a gala por considerarem a atribuição injusta.

Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi eleito o melhor treinador, Emiliano Martínez, da seleção argentina e Aston Villa, foi eleito o melhor guarda-redes, o prémio Puskas foi para Alejandro Garnacho, do Manchester United.

No futebol feminino, Marta venceu o prémio com o seu próprio nome, que escolhe o melhor golo do ano, a melhor jogadora foi Aitana Bonmatí, do Barcelona e seleção espanhola, e a melhor treinadora foi a selecionadora americana Emma Hayes.