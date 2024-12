Ronaldo quer ser o próximo presidente da CBF e já tem um plano

Primeiro, jogou à bola como se fosse um vento místico. Depois, comprou clubes e exerceu de cartola. Agora, Ronaldo ‘Fenómeno’ Nazário quer dar outro passo na carreira futeboleira e ser o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O antigo avançado, campeão do mundo em 1994 sem jogar e 2002 brilhando, admitiu o plano numa entrevista ao “Globo Esporte”. O mandato de Ednaldo Rodrigues na CBF termina em março de 2026, mas as eleições poderão decorrer já em 2025.

“Eu tenho centenas de motivações, mas a maior delas é voltar com o respeito do futebol brasileiro a nível mundial”, reconheceu. “O que mais acontece comigo nas ruas são as pessoas parando e pedindo para eu voltar a jogar, porque a situação da seleção não é das melhores neste momento, tanto dentro de campo, quanto fora…"

Ronaldo já não é o proprietário do Cruzeiro, onde surgiu como futebolista, e ainda detém o Valladolid, que diz agora estar num processo de venda. A ideia é mudar-se para o Brasil para tratar de parcerias e apoios junto das federações estaduais e clubes para atacar a presidência do organismo que rege o futebol brasileiro.

“Sou alternativa de mudança importante para o futebol brasileiro, que vive crise profunda”, prometeu, adiantando ainda que pretende voltar a dar protagonismo a antigas lendas da modalidade no país.

Ronaldo Luís Nazário de Lima tem 48 anos e deixou de jogar em 2011, quando vestia a camisola do Corinthians. Antes, encantou em clubes como PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid e Milan.