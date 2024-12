"O seu sucesso é o sucesso de Portugal". Artur Jorge condecorado por Marcelo

"Agradeço pelo reconhecimento, que me deixa satisfeito, orgulhoso e emocional, é o sinal de todo o trabalho investido. É muito importante fazer para de uma elite que eleva Portugal e o seu símbolo de qualidade. Muito obrigado pelo reconhecimento, estou muito grato", disse.

Numa cerimónia no Palácio de Belém, Marcelo acredita que "os portugueses são muito talentosos na projeção pelo mundo".

Artur Jorge, treinador do Botafogo, foi condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa com a Ordem do Infante D. Henrique pelas conquistas no Brasil ao serviço do Botafogo.

Em resposta às questões dos jornalistas, o treinador foi novamente questionado sobre o seu futuro e garante que a época bem sucedida, com a conquista do Brasileirão e Copa Libertadores, lhe abre novos horizontes.

"Fui com ambição e determinação, mas superou todas as minhas expectativas. É um campeonato extremamente competitivo e tivemos capacidade de superação para ter a consistência necessária. Ter o reconhecimento do país é ainda mais importante para este ano de 2024, que seguramente abre-me portas e ambição para lutar por mais ainda", disse.

No entanto, o técnico sublinha que o seu futuro é no Botafogo: "Tenho contrato e, ao dia de hoje, o que posso dizer é que continuo como quando saí do Brasil há dois dias".

Hugo Cajudo, agente de Artur Jorge, revelou que o treinador tem propostas vindas do Qatar, Europa e México.