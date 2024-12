Amorim pode perder avançado. Rashford está "pronto para um novo desafio"

O internacional inglês Marcus Rashford assumiu, esta terça-feira, que "está pronto para um novo desafio" e deixar o Manchester United, orientado pelo português Ruben Amorim.

O técnico deixou-o fora da convocatória do jogo frente ao Manchester City e o avançado de de 27 anos, há dez épocas na equipa principal dos "red devils", deverá deixar o clube.

"Foi desapontante ficar de fora, mas agora que sou mais velho consigo lidar com estes problemas. Vencemos, por isso vamos seguir em frente. Pessoalmente, acho que estou pronto para um novo desafio e para dar novos passos", disse.

Rashford é um dos jogadores com maior ordenado no clube desde que renovou no ano passado e a saída poderá fazer parto do plano de Amorim de restruturação do clube.

O avançado leva sete golos em 24 jogos esta época e até marcou três golos já com o treinador português, na estreia contra o Ipswich e dois contra o Everton.

"Quando sair, será sem ressentimentos, não vão ouvir comentários negativos vindos de mim sobre o Manchester United. É como eu sou, sei que a situação já é má, mas não a vou tornar pior. Já vi como outros jogadores saíram do clube e não quero ser essa pessoa", atira.

Rashford marcou 138 golos e 61 assistências em 426 jogos disputados pela equipa principal do Manchester United.

O extremo venceu uma Liga Europa, duas FA Cup, duas Taças da Liga e uma Supertaça. Soma 60 internacionalizações e esteve no Euro 2016 e 2020 e no Mundial 2018 e 2022.