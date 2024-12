​O momento “football, bloody hell” de Amorim (e o punho de ferro a aparecer…)

‘Fergie time’ foi como ficaram conhecidas as famosas cambalhotas no marcador, à última hora, do Manchester United de Alex Ferguson. Toda a gente já sabia que aquela gente ia lutar até ao fim. É talvez um dos maiores desafios de Ruben Amorim em Inglaterra, pelo que parece pouco inocente a referência.

Sensivelmente 25 anos depois, Ruben Amorim viveu uma noite parecida, ainda que com menos importância. No dérbi de Manchester, o seu primeiro, depois de um pobre jogo, o United virou o resultado em 115 segundos nos momentos finais da partida . Bruno Fernandes empatou de penálti e Amad Diallo virou o marcador.

Teddy Sheringham marcou aos 90’+1 e Ole Gunnar Solskjaer meteu o segundo aos 90’+3. Dramático. Na entrevista rápida, Alex Ferguson ainda não estava em si e atirou as mágicas palavras “football, bloody hell”. Foi como se tivesse sido sovado pela mais mística camada do futebol.

“Para mim, é importante a performance nos treinos, nos jogos, a forma como te vestes, como te alimentas, a forma como interages com os teus companheiros, a maneira como os apoias”, começou por dizer Amorim, que aterrou em Carrington no dia 11 de novembro, depois de um início também ele mágico em Alvalade.

"Hoje, a equipa provou que podemos deixar qualquer um de fora e ganhar, se jogarmos juntos", continuou. “Tudo é importante. No nosso contexto, no início de algo, quando queremos mudar muitas coisas, quando as pessoas no nosso clube estão a perder o seu emprego, temos de meter os padrões [de exigência] muito altos.”

O gentil e sorridente treinador “mostrou os dentes”, como escreveram em Inglaterra. Rashford e Garnacho saem muitíssimo sinalizados por esta opção e resta agora a curiosidade sobre como vão reagir. É que a equipa sobrevive sem eles e o comboio não espera.

“Next week, next game, new life”, disse ainda o ex-treinador do Sporting, como que dizendo que vão todos a tempo de mudar o guião. A decisão, obviamente, levou ao comentário dos comentadores.

Os ‘pundits’ Gary Neville e Roy Keane, dois históricos futebolistas do United, chocaram de frente com a ideia de Micah Richard, formado no City, enquanto este desculpava Rashford pela enorme pressão que sofre. Neville lembrou David Beckham e a exigência. Keane fez o mesmo. Se não corresses para trás, o treinador não ia deixar, e os jogadores também não, disse o antigo trinco por outras palavras sobre Rashford e os seus tempos.

Ou seja, a arrojada opção do português tem a simpatia de gente com peso na história do clube. E isso não é pouco, sobretudo quando surgirem aqueles momentos em que os resultados não vão acompanhar as boas intenções.

Depois de dar nova vida ao ‘fergie time’, e logo numa vitória contra um desmazelado e penoso Manchester City de Pep Guardiola (que frase improvável há umas semanas), Ruben Amorim inaugurou a primeira exposição do seu punho de ferro e a forma como pretende guiar este grupo de jogadores.