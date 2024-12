O FC Porto ganhou, o Sp. Braga perdeu na sexta jornada da Liga Europa. Destaque ainda para o Manchester United, de Ruben Amorim, que voltou às vitórias, com dificuldade, graças a bis de Hojlund. Veja como está a tabela até ao momento.

Classificação

1- Lazio 16

2- Athletic Bilbao 16

3- Anderlecht 14

4- Lyon 13

5- E. Frankfurt 13

6- Galatasaray 12

7- Manchester United 12

8- Glasgow Rangers 11

9- Tottenham 11

10- Steaua Bucareste 11

11- Ajax 10

12- Real Sociedad 10

13- Bodo/Glimt 10

14- Roma 9

15- Olympiakos 9

16- Ferencvaros 9

17- Viktoria Plzen 9

18- FC PORTO 8

19- AZ Alkmaar 8

20- Union Saint-Gilloise 8

21- Fenerbahçe 8

22- PAOK Salónica 7

23- Midtjylland 7

24- IF Elfsborg 7

25- Sp. BRAGA 7

26- Hoffenheim 6

27- Maccabi Tel Aviv 6

28- Besiktas 6

29- Slavia Praga 4

30- Twente 4

31- Malmo 4

32- Ludogorets Razgrad 3

33- Qarabag 3

34- Rigas FS 2

35- Nice 2

36- FC Dínamo Kiev 0

De recordar que as oito primeiras classificadas avançam diretamente na prova. Do nono ao 24.º haverá um playoff a duas mãos e do 25.º para o fim as equipas são eliminadas.