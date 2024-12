O "sportswashing" venceu?

“Tenho sérias dúvidas de que a imagem do Qatar no continente europeu tenha mudado muito por terem organizado o Campeonato do Mundo”, considera a investigadora Raquel Vaz-Pinto, especializada em relações internacionais e desporto, no dia em que a Arábia Saudita, cujo regime é também acusado de vários atropelos aos direitos humanos, viu confirmada a organização do Mundial 2034. A atribuição da prova por parte da FIFA é o culminar de uma aposta no desporto por parte do regime monárquico saudita. O objetivo é mudar e manipular a imagem de um determinado país com a aposta em competições de diferentes modalidades. O fenómeno é chamado de “sportswashing”, considerado por várias organizações não-governamentais de defesa dos direitos humanos de “marketing da mentira". É uma estratégia assumida ao mais alto nível na Arábia Saudita. Em 2023, Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita e primeiro-ministro, afirmou que “não quer saber” dessas acusações. O foco está no ganho financeiro. “Se o 'sportswashing' aumentar o nosso PIB em 1%, então vamos continuar. [Não se importa com o termo?] Não quero saber. O desporto fez crescer o PIB em 1% e quero mais 1,5%. Chamem-lhe o que quiserem, vamos conseguir esse 1,5%", afirmou. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

No futebol, a Arábia Saudita conseguiu atrair os principais craques para o seu campeonato nacional. Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, João Cancelo, Rúben Neves, Otávio jogam nos principais clubes, para além de vários treinadores de renome por lá terem passado. O investimento não fica, no entanto, pelo futebol. O país é dono da McLaren, equipa de Fórmula 1, e recebe uma corrida da competição por temporada. Várias competições de ténis, golfe e boxe também se realizam em solo saudita. A atribuição do Mundial é considera, por muitos, o objetivo final da Arábia Saudita, replicando o que conseguiu fazer o Qatar em 2022. O “sportswashing” foi amplamente discutido nos meses que antecederam a prova, mas nada impediu a FIFA de atribuir o Mundial, mais uma vez, a um país acusado de vários atentados à liberdade. É a vitória do “sportswashing”? “Acho que é preciso mais tempo para empiricamente se poder dizer se o “sportswashing” funciona. É muito difícil dizer que funciona. Temos uma melhor imagem do Qatar em termos de direitos humanos?”, questiona a investigadora. O tema “já começa a ser bastante estudado”, segundo Raquel Vaz-Pinto, mas há um entrave óbvio: é difícil quantificar perceções. “Vamos começando a ter maior atenção a estes fenómenos, mais análise empírica, o problema é associar a organização de um evento à perceção sobre um país. Falta ainda trabalhar isso de uma forma mais forte e também com mais anos para termos uma análise comparativa. As perceções são muito difíceis de quantificar. Eu tenho uma opinião sobre o que significa o regime saudita, mas compreendo que é muito difícil fazermos esta análise e dizer, com toda a certeza, que a imagem da Arábia Saudita piorou ou melhorou por causa deste evento”, argumenta.

O fenómeno não é novo e não é exclusivo às ditaduras do Médio Oriente. A Rússia foi acusada do mesmo ao organizar o Mundial 2018 e os primeiros exemplos remontam à organização dos Jogos Olímpicos de 1936 pela Alemanha nazi. “Não compro a conversa que o futebol e a política não se misturam. As democracias também usam o futebol. Não podemos é ter ilusões: ao atribuir este Mundial, a FIFA está a ser cúmplice de um projeto saudita de se internacionalizar, diversificar e melhorar a sua imagem em termos externos. Só que isso não parece ser um problema para esta FIFA”, afirma. A especialista em relações internacionais encontra ainda um contrassenso na intenção de ditaduras quererem organizar eventos desportos: “Uma competição como o futebol privilegia as regras, duas equipas que competem em respeito com as regras. Tudo isso implica o aceitar o outro, a competição e isso é tudo o que uma ditadura não é na sua essência. Não há fair-play, não há árbitros, não há regras”.

Organizar um Campeonato do Mundo é, também, cada vez mais caro. O Mundial do Qatar quebrou todos os recordes de investimento, com mais de 200 mil milhões de dólares gastos na infraestrutura necessária. A prova mais cara até à data tinha sido o Mundial 2014, no Brasil, com 15 mil milhões de dólares investidos. “É cada vez mais difícil um país sozinho organizar um Campeonato do Mundo e também isso explica como países como a Arábia Saudita o organizem, tendo em conta a sua almofada financeira fruto do petróleo que dispõe. Para compararmos, o Mundial 2030 terá de ser entre três países, um dos quais o nosso, e mais três da América do Sul”, diz. E a necessidade de gerar dinheiro no futebol leva à aproximação da FIFA a estes mercados: “Recordo-me de Blatter usar a expressão ‘novos mercados’, ou seja, o futebol abrir-se para lá das suas geografias mais óbvias. É um argumento e envolve a entrada de imenso dinheiro e a FIFA tem agora como patrocinador a Amraco, a empresa do petróleo saudita”, relaciona.

A organização do Mundial 2034 implicará a construção de 11 novos estádios, para além de obras de renovação nos dois maiores recintos do país e a expansão temporária de outros dois. A construção dos estádios levanta questões sobre os direitos dos trabalhadores, um problema colocado a nu com a morte de milhares de migrantes que trabalharam na construção de estádios para o Mundial do Qatar. “Tenho algumas dúvidas que as lições do Qatar tenham sido aprendidas e vou aguardar, provavelmente bem sentada numa cadeira, pelo caderno de encargos e que estejam incluídos aspetos de boas práticas óbvias, como as laborais, ambientais e direitos humanos básicos que estão implicados na construção de tudo isto e no Qatar foram escandalosamente não cumpridos”, realça a investigadora Raquel Vaz-Pinto. Perante todo este cenário, as federações que tenham votado a favor da proposta saudita ficam também associadas ao sangrento regime saudita? Vaz-Pinto fala em “decisões muito difíceis”. “Imagino que exista uma enorme pressão da UEFA e de outras entidades, talvez uma abstenção? É uma decisão importante e marcaria, pelo menos, uma tentativa. Mas de forma prática, há uma relação muito complexa de lugares, direções e relações com muitas pessoas que defendem que a parte financeira é relevante” A investigadora acredita que o debate devia existir. Não só a nível nacional, mas sim europeu: “É uma discussão de fundo que seria bom que a tivéssemos no continente como um todo. Portugal até pode tentar, outros países também, mas terão muito mais dificuldades”. O papel dos craques O principal embaixador do projeto desportivo saudita é um português: Cristiano Ronaldo. O capitão da seleção nacional mudou-se para Riade em janeiro de 2023 depois de ter rescindido com o Manchester United. Na Arábia Saudita, o seu contrato chorudo não se resume a marcar golos pelo Al-Nassr. Inclui o papel de embaixador do Campeonato do Mundo e o avançado tem cumprido o seu papel nas redes sociais. “Orgulhoso por apoiar os sonhos de uma nação em trazer o Campeonato do Mundo para a Arábia Saudita em 2034”, escreveu, no início de abril. Já este mês, lê-se numa publicação do jogador que “o Mundial na Arábia Saudita está a inspirar muitos jovens jogadores de futebol. Foi um prazer conhecer algumas dessas crianças que sonham em receber o mundo na Arábia Saudita em 2034”. Lionel Messi preferiu futebol americano na hora de abandonar a Europa, mas é também um embaixador da Arábia Saudita, com um acordo publicitário cujo objetivo é “desmontar estereótipos ultrapassados sobre o país”.