Futebolista leiloa camisola de Cristiano Ronaldo por 18 mil euros. "Só não vendo a de Messi"

O argentino Joaquín Larrivey vai leiloar a sua coleção de 16 camisolas de futebol, construída ao longo de mais de 15 anos de carreira, à base de trocas com outros jogadores, e já tem um preço mínimo para a de Cristiano Ronaldo: 18 mil euros. Mas há uma que se recusa a vender.

"Cada uma tem um significado especial, contudo, sem dúvida, a mais especial de todas é a que tenho de Lionel Messi. É a única que vou manter. Um dia, quero oferecê-la ao meu filho. Tenho a grande recordação de ter enfrentado o melhor da história no Camp Nou e de ter conseguido ganhar-lhe e com um golo meu", explica Larrivey, em entrevista do diário chileno "Las Últimas Notícias".

A troca de camisola com Messi sucedeu durante a temporada 2014/15, quando o Celta de Vigo derrotou o Barcelona, no Camp Nou, por 1-0, com um golo do próprio Larrivey. Foi também na passagem por Espanha, onde também representou o Rayo Vallecano, que o ponta de lança argentino pediu a camisola a Cristiano Ronaldo, agora o artigo mais caro da sua coleção, que se encontra disponível no portal "Dream Auctions".

"Em cada troca, houve uma história e um diálogo particular. O Cristiano foi direto. Felicitou-me e desejou-me o melhor. Não houve problema, na hora de nos procurarmos mutuamente para fazer a troca", recorda.