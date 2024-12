Assassinato de jornalistas, poucos direitos para mulheres e trabalhadores imigrantes. Que Arábia Saudita vai receber o Mundial?

Mortes a tiro de migrantes, ataques que vitimaram civis no Iémen e uma ampla falta de direitos humanos individuais são algumas das principais acusações feitas ao regime da Arábia Saudita, que ficou a saber, esta quarta-feira, que vai receber o Campeonato do Mundo de futebol em 2034.

A Freedom House, uma organização sem fins lucrativos que estuda, defende e promove os direitos humanos e a democracia à escala mundial, coloca a Arábia Saudita nos 20 países com menor liberdade à escala global, com uma avaliação de 8 pontos em 100. No que diz respeito a direitos políticos, é atribuído apenas um ponto em 40 possíveis, enquanto que as liberdades civis recebem sete em 60. Não é a primeira vez que o Mundial se realiza em países com regimes pouco democráticos. A Rússia, que recebeu a prova em 2018, é também caracterizado como um país sem liberdade, com 13 pontos em 100. O Qatar, onde se realizou o torneio 2022, recebe o mesmo rótulo, ainda que some 25 pontos. Nesta lista, Portugal surge com 96 pontos na lista, próximo do topo. A Arábia Saudita é um regime monárquico, no qual o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud é simultaneamente o chefe de estado e do governo. É um regime político que está implementado desde a fundação do país em 1932. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O país é acusado de continuar a manter presos vários ativistas e defensores dos direitos humanos, para além de dissidentes políticos num ambiente de repressão que se alastra ao mundo online. Em julho de 2023, um professor saudita reformado foi condenado à morte por ter criticado o regime nas redes sociais. A censura ganhou interesse internacional quando o regime assassinou o jornalista Jamal Khashoggi em 2018. O repórter foi capturado na embaixada saudita em Istambul, morto e desmembrado depois de ter assumido várias posições críticas ao longo dos anos. O regime saudita é ainda acusado de matar centenas de migrantes e refugiados provenientes da Etiópia, ainda que seja uma das economias mais dependentes no trabalho migrante, com pouca legislação que proteja os direitos dos trabalhadores. Mais de dois mil nepaleses morreram na construção de estádios no Qatar para o Mundial 2022, de acordo com uma investigação do New York Times, um problema que pode repetir-se, uma vez que os planos prevêem a construção de 11 estádios e a renovação de outros quatro.