Mais um pesadelo para o City em Turim, Barcelona vence em Dortmund

Adensa-se a crise de resultados do Manchester City, que somou o terceiro jogo seguido sem vencer na Liga dos Campeões. Na visita a Turim, venceu a Juventus por 2-0.

Os golos ficaram todos reservados para a segunda parte. Vlahovic abriu o marcador aos 53 minutos e McKennie fez o segundo aos 75.

Apesar do mau resultado, foi uma noite histórica para Bernardo Silva, que se tornou o jogador com mais partidas disputadas pelo Manchester City na prova.

Nos "citizens", jogaram de início os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva, enquanto que nos italianos Francisco Conceição também esteve no onze inicial. Matheus Nunes foi suplente utilizado.

Depois da goleada em Alvalade, o empate com o Feyenoord e esta derrota, o Manchester City tem o apuramento direto para os oitavos de final como praticamente uma miragem. Está no 22.º posto, com 8 pontos, a cinco do Lille, que ocupa o 8.º lugar.

Até o apuramento está em risco para o Manchester City, campeão europeu em 2023, uma vez que tem apenas mais um ponto do que o PSG, a primeira equipa fora da zona de qualificação. Já a Juventus sobe ao 14.º lugar, com 11 pontos, com o apuramento quase garantido e na luta por um lugar direto nos oitavos de final.

O Barcelona foi até Dortmund vencer por 3-2, num jogo frenético com os cinco golos marcados no segundo tempo.

O ex-Sporting Raphinha fez o primeiro aos 63 minutos, Guirassy empatou de penálti, Ferran Torres voltou a colocar os catalães na frente aos 75 minutos, novamente anulado por Guirassy três minutos depois. Torres viria a decidir o jogo num contra-ataque, aos 85 minutos.

O Barça, apesar dos soluços recentes no campeonato, segue e soma na Champions e está isolado no segundo lugar com 15 pontos, só com um Liverpool perfeito pela frente.

O Dortmund está na luta por tudo. Cai para 9.º lugar, com 12 pontos, mas está na disputa pelo apuramento direto para os "oitavos".

Em Itália, o AC Milan de Paulo Fonseca somou a quarta vitória seguida na Champions ao bater o Estrela Vermelha por 2-1. Marcaram Rafael Leão e Tammy Abraham.

O histórico italiano está agora no 12.º lugar, com 12 pontos, e tem o apuramento para o "play-off" praticamente garantido.

Todos os resultados desta quarta-feira

Atlético de Madrid 3-1 Slovan Bratislava

Lille 3-2 Sturm Graz

AC Milan 2-1 Estrela Vermelha

Arsenal 3-0 Mónaco

Benfica 0-0 Bolonha

Dortmund 2-3 Barcelona

Feyenoord 4-2 Sparta Praga

Juventus 2-0 Manchester City

Estugarda 5-1 Young Boys