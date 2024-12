Fenerbahçe de Mourinho perde na receção ao Athletic Bilbau e complica apuramento direto

O Fenerbahçe de José Mourinho perdeu esta quarta-feira, em casa, com o Athletic Bilbau, por 2-0, complicando as suas aspirações de avançar diretamente para os oitavos de final da Liga Europa de futebol.

O ganês Iñaki Williams fez, aos cinco e 45 minutos, os golos que resolveram a partida a favor dos espanhóis, que lideram a competição, provisoriamente isolados, com 16 pontos, podendo ser igualados, em caso de vitória, pela Lazio, que visita o Ajax, e pelo Eintracht Frankfurt, que joga em Lyon.

No primeiro tento, o internacional turco Samet Akaydin pretendia atrasar para o guarda-redes, mas isolou Gorka Guruzeta, que, na cara do golo, tocou para o companheiro Iñaki, também liberto, inaugurar facilmente o marcador.

No segundo golo, Iñaki entrou na área, pela direita, evitou um defesa e, com pouco ângulo, ‘fuzilou’ entre o guarda-redes e os ferros, com a bola a bater ainda na trave.

Aos 69 minutos, as esperanças de recuperação dos turcos sofreram novo revés, com a expulsão de Mert Muldur, por acumulação de cartões amarelos.

Com este resultado, o Fenerbahçe, que, na próxima ronda, em 23 de janeiro, recebe o Lyon, é 15.º, com oito pontos, quando o apuramento direto está, de momento, fixado nos 10 pontos.

Na Liga Europa, o FC Porto recebe na quinta-feira os dinamarqueses do Midtjylland, enquanto o Sporting de Braga visita a Roma.