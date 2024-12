Depois da dobradinha, Botafogo é eliminado à primeira na Taça Intercontinental

O Botafogo de Artur Jorge foi eliminado nos quartos de final da Taça Intercontinental, o novo nome para a prova que até à temporada passada tinha o nome de Campeonato do Mundo de Clubes, que foi reformulado e será disputado no próximo verão.

Depois da equipa orientada pelo português ter vivido duas semanas de total euforia com a conquista da Libertadores e, mais recentemente, do Brasileirão, a equipa brasileira não conseguiu vencer os mexicanos do Pachuca.

O Pachuca não joga há um mês para o seu campeonato, terminada a fase Apertura, e preparou o jogo com mais tempo do que a equipa do Rio de Janeiro. O resultado foi uma vitória por 3-0, com todos os golos marcados no segundo tempo. Idrissi, Deossa e Rondon deram a vitória.

Foi o 75.º jogo da temporada para o Botafogo de Artur Jorge, que vai finalmente de férias após a época mais bem sucedida da sua carreira e da história do clube.



O Pachuca vai agora defrontar o Al-Ahly, do Egito, nas meias-finais. Quem vencer, defrontará o campeão europeu Real Madrid na final.