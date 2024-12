Atenção, Sporting. Leipzig perde e vai receber os leões já eliminado

O RB Leipzig perdeu na receção ao Aston Villa, por 3-2, está matematicamente fora da luta pelo "play-off" da Liga dos Campeões e vai receber o Sporting na próxima jornada já eliminado.

McGinn, Jhon Durán, que marcou um golaço do meio da rua, e Ross Barkley, aos 85 minutos, marcaram os golos da equipa inglesa que confirma a tráfica participação do Leipzig.

A equipa alemã está no 34.º lugar sem qualquer ponto somado e, com duas jornadas por disputar, já não consegue alcançar o top-24, sendo que o PSG ocupa essa posição com sete pontos somados.

Já o Villa é das surpresas da prova, no 3.º posto, com 13 pontos somados. A melhor equipa a prova até ao momento continua a ser o Liverpool, só com vitórias e, à condição, com cinco pontos de vantagem para o segundo classificado.

Os "reds" foram até à Catalunha depois de terem descansado no fim-de-semana por terem visto o jogo frente ao Everton ser adiado. Vitória por 1-0 graças a um penálti de Mohamed Salah aos 63 minutos.

Noutros jogos da noite, Real Madrid e PSG, que vivem maus momentos na prova, venceram os seus jogos. Os campeões europeus bateram a Atalanta, em Bérgamo, por 3-2, e os parisienses foram até à Áustria vencer o RB Salzburgo por 3-0.

O Bayern Leverkusen recebeu e venceu o Inter de Milão, por 1-0, e o Bayern de Munique goleou na visita ao Shakhtar Donetsk, por 5-1.