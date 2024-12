Árbitro inglês David Coote despedido após investigação por conduta inadequada

O árbitro inglês David Coote foi despedido pela Associação de Árbitros de Inglaterra (PGMOL), esta segunda-feira, depois de concluída uma investigação à conduta do juiz.

Coote, de 42 anos, estava suspenso desde o início de novembro na sequência da divulgação de um vídeo nas redes sociais no qual faz comentários depreciativos sobre o alemão Jürgen Klopp, antigo treinador do Liverpool.

No vídeo em questão, o árbitro classificou Klopp de "arrogante" e "um alemão canalha".

Alguns dias depois, o jornal britânico "The Sun" publicou fotografias do árbitro alegadamente a inalar um pó branco enquanto estaria em funções no Campeonato da Europa deste verão.

A nota oficial da associação explica que as ações de David Coote "foram consideradas uma violação grave das condições no seu contrato de trabalho". O árbitro pode agora recorrer da decisão.

"Apoiar o David Coote continua a ser importante para nós e continuamos envolvidos no seu bem-estar", ressalva ainda a nota da organização.