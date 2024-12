Textor e o futuro de Artur Jorge. "Virão atrás dele, mas temos de manter a família junta"

O dono do Botafogo, John Textor, sabe que a conquista do Brasileirão e da Libertadores dá mercado a Artur Jorge, no entanto, e apesar de ainda não ter falado com o treinador português, espera conseguir segurá-lo.

A primeira temporada de Artur Jorge no Brasil termina com os títulos de campeão brasileiro e sul-americano, feito inédito para o Botafogo. John Textor reconhece que isto pode suscitar o interesse de vários clubes, embora garanta: "O Artur e eu ainda não falámos sobre isso."

"Somos uma família e ele sabe. É sobre família, não é sobre dinheiro. Toda a gente virá atrás dele. Virão atrás dos nossos jogadores. Até das senhoras que fazem a comida, que são incríveis. Staff, departamento médico, fisioterapeutas, pessoal do marketing, da contabilidade, todos vão querer o pessoal do Botafogo, agora. Temos de manter a família junta, seja treinador, seja jogadores, seja funcionários", vinca.