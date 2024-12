Duelo de aflitos dita derrota dos portugueses do Wolves

O West Ham recebeu e venceu o Wolverhampton, por 2-1, em jogo da 15.ª jornada da Premier League.

Com os defesas portugueses Toti Gomes e Nelson Semedo no onze inicial, o Wolves não conseguiu dar a volta ao mau momento, ainda que os golos tenham ficado reservados para a segunda parte.

Soucek abriu o marcador aos 54 minutos para os "hammers", uma vantagem anulada pelo lateral Doherty, que empatou para o Wolves aos 69 minutos.

A igualdade viria a durar muito pouco tempo porque Bowen, que assistiu o primeiro golo, deu a vitória ao West Ham, aos 72 minutos de jogo. Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes foram suplentes utlizados, Carlos Forbs ficou no banco.

O West Ham, que vive também um momento de crise e já se especula o despedimento de Julen Lopetegui, mantém-se no 14.º posto, agora com 18 pontos. Já o Wolves não se livra da zona de despromoção. Está no 19.º lugar, penúltimo, com nove pontos somados.

O jogo ficou ainda marcado por homenagens ao avançado Michail Antonio, que sofreu um grave acidente de viação, teve de ser submetido a uma operação e tem a carreira em risco.