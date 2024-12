Artur Jorge. "Sentimento muito grande de dever cumprido”

O treinador do Botafogo, Artur Jorge, é o novo campeão do Brasil. Diz-se “emocionado, muito contente e com sentimento muito grande de dever cumprido”.

Em declarações ao Canal 11, Artur Jorge lembra que conquistou “uma Libertadores e ganhei um Brasileirão”, o que seguramente deixou o patrão [John Textor] “muito contente”.

Questionado sobre qual foi o “segredo dos títulos e do sucesso”, o técnico luso respondeu: “muito trabalho”. “Sei que trabalhámos imenso, conseguimos blindar um grupo de trabalho que é de excelência, tenho um grupo de homens extraordinário”.

“É um ano de grande felicidade para todos nós e só se consegue com união e amor que conseguimos pôr no nosso dia-a-dia, com competência”, acrescentou ao canal da FPF. "Ganhámos e queremos continuar a ganhar", reforçou.

Já sobre a sua continuidade no clube da “estrela solitária”, Artur Jorge chuta para canto e emociona-se ao falar das saudades que tem da família, nomeadamente dos netos.

O Botafogo conquistou este domingo o título de campeão do Brasileirão, uma semana depois de ter ganho a sua primeira Taça Libertadores, o equivalente da Liga dos Campeões na América do Sul.