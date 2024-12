Árbitro romeno nomeado para apitar o Benfica-Bolonha

A UEFA deu a conhecer na manhã desta segunda-feira o nome do árbitro para Benfica-Bologna, da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, marcado para quarta-feira. Trata-se do romeno Radu Petrescu.

O juiz de 42 anos a ter como assistentes Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu. O quarto árbitro será Marcel Birsan.

Como VAR estará o neerlandês Pol van Boekel, assistido pelo esloveno Alen Borosak.

Esta não vai ser a primeira vez que Radu Petrescu apita um jogo do Benfica nas provas europeias. No passado, em novembro de 2020, esteve em Glasgow a dirigir um embate entre as águias e os Rangers, para a fase de grupos da Liga Europa, que terminou com uma igualdade a dois golos.

O encontro entre Benfica e Bolonha tem início marcado para as 20h00 da próxima quarta-feira, 11 de dezembro, no Estádio da Luz.