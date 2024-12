Sete golos, sete, no Tottenham - Chelsea

Jogo eletrizante entre Tottenham e Chelsea termina com sete golos e a vitória dos londrinos, em partida da jornada 15 da liga inglesa.

O Tottenham entrou melhor e esteve a ganhar 2-0, com golos de Solanke e Kulusevski.

Os visitantes reagiram e deram a volta ao marcador, com tentos de Sancho, Cole Palmer (2) e do ex-Benfica Enzo Fernandez.

Já nos descontos, Son ainda reduziu, mas já não foi a tempo de conseguir pontos da partida.

Esta foi a quarta vitória consecutiva na Premier League dos “blues”.

campeonato, agravando a série do vizinho e rival. Pedro Neto foi titular, Renato Veiga e João Félix entraram nos descontos.

Com esta vitória, o Chelsea sobe ao segundo lugar no campeonato, com 31 pontos, menos quatro que o Liverpool.

Já o Tottenham mantém os 20 pontos e o 11.º lugar.