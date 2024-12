Manchester United fica sem diretor desportivo

Dan Ashworth deixou de ser diretor desportivo do Manchester United, menos de seis meses depois de ter assumido o cargo como parte da reestruturação feita pelo proprietário minoritário Jim Ratcliffe, anunciou o clube orientado por Ruben Amorim.

O Manchester United confirmou a sua saída, na manhã seguinte à derrota caseira frente ao Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, por 3-2, que deixou os “red devils” no 13.º lugar da Premier League.

"Gostaríamos de agradecer ao Dan pelo seu trabalho e apoio durante o período de transição do clube e desejar-lhe tudo de bom para o futuro", lê-se no comunicado do Manchester United, sem revelar o modo de substituição de Ashworth.

Ashworth iniciou funções em julho último, depois de ter sido contratado ao rival Newcastle, e após vários meses de afastamento durante as negociações.

Juntamente com o diretor executivo Omar Berrada e como diretor técnico Jason Wilcox, Ashworth foi tido como um dos elementos 'chave' no projeto de Ratcliffe.

No entanto, no terreno os resultados tardaram em aparecer, levando à saída do treinador Erik ten Hag em outubro, depois de o clube ter protagonizado o prior arranque de sempre desde a criação da Premier League.

Ruben Amorim chegou proveniente do campeão português Sporting, mas somou frente ao Forest a segunda derrota seguida, depois do desaire frente ao Arsenal.