Fernando Gomes orgulhoso com título de Artur Jorge no Brasileirão

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, já felicitou Artur Jorge pelo título de campeão brasileiro: “É com grande orgulho que felicito Artur Jorge pela conquista do Brasileirão, um feito que marca uma etapa extraordinária na carreira do treinador português e na história do Botafogo”.

“A qualidade e a competência da equipa técnica composta também por Franclim Carvalho, André Cunha, Tiago Lopes e João Cardoso, já tinham levado o Botafogo a uma conquista inédita na Copa dos Libertadores. Juntar o Brasileirão a esse título fazem de 2024 um ano memorável para Artur Jorge e a sua equipa. Parabéns!”, referiu.

Nesta mensagem, Fernando Gomes não esqueceu quem, desta vez, ficou em segundo lugar: “Quero também reconhecer o trabalho de Abel Ferreira, do seu staff e do seu Palmeiras que lutaram com bravura até à última jornada na procura do tricampeonato. O futebol é feito de desafios e superações, sendo verdadeiramente inspirador ver a qualidade e a competência dos treinadores portugueses em ação não apenas no Brasil, mas também no resto do mundo. Obrigado!”.

O Botafogo conquistou o Brasileirão 2024, uma semana depois de ter vencido a sua primeira Taça Libertadores.