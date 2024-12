Botafogo, de Artur Jorge, é campeão do Brasileirão

Há mais um português campeão no Brasil: Artur Jorge leva o Botafogo ao Olimpo. É o primeiro título nacional para o clube neste formato.

Era uma luta entre técnicos portugueses: Abel Ferreira, campeão em título no Palmeiras, ou Artur Jorge, que se estreia no Brasil. Os dois chegaram separados por três pontos e prevaleceu a lógica: a equipa da “estrela solitária” levou a melhor, confirmando os três pontos de vantagem à entrada do último jogo.

O Botafogo venceu 2-1 o São Paulo, com golos de Savarino e Gregore, e fez explodir os adeptos, sedentos por títulos. Já o Palmeiras, deprimido, perdeu 1-0, em casa, diante do Fluminense, clube que lutava pela permanência.