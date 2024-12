Abel Ferreira dá os parabéns ao Botafogo. "Justos vencedores"

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, já deu os parabéns a toda a estrutura do Botafogo pela conquista do título brasileiro.

"Eu gostaria que as minhas primeiras palavras fossem para John Textor, presidente do Botafogo, dar os parabéns pela excelente época que fez. Para o meu conterrâneo Artur Jorge, o treinador e toda a equipa técnica, parabéns pela magnífica época. O Marlon, capitão do Botafogo, e estender a todos os seus atletas, parabéns este ano. Vocês foram uns justos vencedores, parabéns por isso", referiu.

De recordar que o Palmeiras, campeão em título, esteve este ano na luta até à última jornada.

Depois de ter perdido com o Fluminense, em casa, Abel Ferreira não estava nada satisfeito com os seus jogadores.

"Hoje fomos uma sombra e merecemos todas as críticas. Hoje têm direito de nos rasgar de cima a abaixo. Faltou-nos alma e quando falta a alma... Estou muito triste com o que os jogadores fizeram hoje. Não reconheço esta equipa. Senti que os meus jogadores não acreditaram".

O Botafogo conquistou o Brasileirão 2024, uma semana depois de ter vencido a sua primeira Taça Libertadores.

O Palmeiras terminou o campeonato em segundo lugar.