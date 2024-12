Nuno Espírito Santo vence Ruben Amorim

O Manchester United, de Ruben Amorim, perdeu diante do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, por 3-2. É a segunda derrota consecutiva dos “red devils”.

No Teatro dos Sonhos, os visitantes entraram melhor, com tento de Milenkovic. Marcaram também Morgan Gibbs White e Chris Wood.

Os donos da casa ainda reagiram e faturaram por Hojlund e o português Bruno Fernandes.

Com mais esta derrota (a segunda seguida, após Arsenal), o Manchester United é 13.º classificado, com 19 pontos. Já o Nottingham é 5.º colocado, com 25 pontos.