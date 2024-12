Besiktas, de Rafa e Gedson, derrota Mourinho

O Besiktas venceu em casa por 1-0 o Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, em jogo da 16.ª jornada da Liga turca, e atrasou o rival na luta pela liderança.

Um golo do italiano Immobile, aos 73 minutos, mesmo que mal tenha tocado na bola, bastou para decidir o dérbi de Istambul, com Rafa e Gedson Fernandes no onze da equipa da casa.

Se o avançado acabou substituído aos 90+2 minutos, o médio acabou expulso, por acumulação de cartões amarelos, aos 90+6, numa partida em que João Mário não saiu do banco.

O Besiktas aproveitou, de resto, o triunfo sobre o rival para subir ao quarto lugar, com 25 pontos, enquanto a equipa de Mourinho é segunda, com 32, e pode ver fugir o Galatasaray.

O Gala lidera, com 35 pontos, e no domingo pode ampliar a vantagem na frente, ante ao Sivasspor.