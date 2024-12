Riquelme. “Orgulho e felicidade” em estar no Mundial de Clubes

O presidente do Boca Juniors, Juan Riquelme, está satisfeito com a presença do clube no Mundial de Clubes e avisa adversários.

“Temos sempre entusiasmo. Para nós, somos o maior clube do mundo e queremos sempre competir com todos", referiu o ex-“10” argentino.

De recordar que o Boca Juniors está no mesmo grupo de Benfica, Bayern Munique e Auckland City.

"Para nós, é um orgulho e uma felicidade poder estar no Campeonato do Mundo de Clubes, isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, é também um prazer ver que as equipas que nos calharam são todas de um nível muito elevado. Sabemos que a competição vai ser muito boa e estamos confiantes na equipa que temos, no grupo que nos calhou”, disse em entrevista à Radio La Red.

O Mundial de Clubes, com 32 clubes, vai decorrer em 15 de junho e 13 de julho de 2025.