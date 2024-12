Messi eleito o melhor futebolista da MLS em 2024

O avançado argentino Lionel Messi foi designado melhor jogador da Liga Norte-americana de Futebol (MLS) de 2024, apesar de o Inter Miami ter sido afastado na primeira eliminatória do play-off, anunciaram os organizadores da competição.

Na base do galardão atribuído a Messi deverá estar o desempenho ao veterano jogador, de 37 anos, durante a fase regular do campeonato, na qual o Inter Miami foi primeiro classificado de forma destacada, com um recorde de 74 pontos conquistados.

Messi marcou 20 golos e efetuou 16 assistências durante a primeira fase da MLS, mesmo tendo estado ausente em 16 dos 34 jogos, na primeira época completa nos Estados Unidos, após ter ingressado no Inter Miami em julho de 2023, proveniente do Paris Saint-Germain.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? Nós explicamos como se faz



"É uma honra receber este prémio das vossas mãos. (...) Sou muito feliz aqui, nesta cidade e neste clube, em grande crescimento", disse Messi, dirigindo-se a cerca de 250 crianças dos escalões de formação do emblema de Miami que lhe entregaram o prémio.

O Inter Miami foi eliminado de forma surpreendente pelo Atlanta United na primeira ronda do play-off, mas o desempenho na fase regular valeu-lhe a presença no novo Mundial de clubes, em 2025, do qual será anfitrião e irá defrontar FC Porto, Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, e Al Ahly, no Grupo A.

"Acreditávamos muito que poderíamos ser campeões este ano. Não foi possível, mas no próximo ano voltaremos a tentá-lo com mais força. Gostaria de ter recebido este prémio na final de sábado", admitiu Messi, na véspera do jogo de atribuição do título, entre Los Angeles Galaxy e New York Red Bulls.

O internacional argentino, que já recebeu oito vezes a Bola de Ouro -- igualmente um recorde -, tinha sido um dos jogadores escolhidos para integrar a melhor equipa da temporada da MLS, numa votação que envolveu jogadores e treinadores do campeonato e órgãos de comunicação social.