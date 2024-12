Cristiano Ronaldo marcou, mas Al Nassr perdeu

O internacional Cristiano Ronaldo marcou pelo quarto jogo seguido no Al Nassr, mas foi incapaz de impedir a derrota (2-1) da sua equipa frente ao líder Al Ittihad, na 13.ª jornada da Liga saudita de futebol.

Em Jeddah, Ronaldo, que foi titular na equipa forasteira, assim como Otávio, fez o 1-1 aos 57 minutos, anulando a vantagem dada pelo francês Benzema ao Al Ittihad, aos 55, mas o neerlandês Bergwijn assegurou a vitória para a equipa da casa, aos 90+1.

Destaque também para outro internacional luso, Danilo Pereira, que esteve no 'onze' inicial do Al Ittihad, que continua assim na liderança da Liga saudita, com 36 pontos.

Já o Al Nassr está na quarta posição, agora a 11 pontos do primeiro colocado.

Também hoje, Álvaro Pacheco sofreu a sexta derrota nos últimos sete jogos no comando do Al Orobah, desta vez na receção ao Al Riyadh (1-0), numa partida em que até atuou uma hora com mais uma unidade em campo.

O também português Tozé fez o único golo da partida, aos 80 minutos.

A equipa de Álvaro Pacheco segue no 12.º posto, com 13 pontos, quatro acima da zona de despromoção.