Sá Pinto vence processo contra cipriotas do APOEL

Ricardo Sá Pinto venceu o processo que moveu contra o APOEL, seu antigo clube, no tribunal da FIFA, disse esta quinta-feira à agência Lusa a assessoria do treinador português.

A decisão faz com que o clube cipriota seja obrigado a pagar ao treinador português 148.430 euros, acrescidos de juros de 5% ao ano, relativos a salários em atrasos que deviam ter sido saldados entre março e agosto de 2024.

Caso não cumpra o pagamento ao treinador português no prazo de 45 dias, o APOEL fica impedido de inscrever novos jogadores durante um período de até três janelas de transferências consecutivas.

Além de ter que pagar a Sá Pinto, o clube cipriota recebeu ainda uma repreensão e uma multa de 15 mil dólares.

Sá Pinto, de 52 anos, atualmente treina os marroquinos do Raja Casablanca, depois de ter levado o APOEL à conquista do 29.º título de campeão nacional da sua história.

Antes de APOEL e Raja, Sá Pinto passou pelos comandos técnicos de clubes de outros oito países, casos de Sérvia (Estrela Vermelha), Grécia (OFI e Atromitos), Arábia Saudita (Al Fateh), Bélgica (Standard Liège), Polónia (Legia Varsóvia), Brasil (Vasco da Gama), Turquia (Gazisehir Gazientep) e Irão (Esteghlal).

Em Portugal, Sá Pinto orientou Moreirense, Belenenses, Sporting de Braga e Sporting, clube no qual passou a maior parte da carreira como jogador (1995-2006), com uma passagem pelo meio pelos espanhóis da Real Sociedad (1997-2000), tendo também representado o Salgueiros, depois de ter jogado nas camadas jovens do FC Porto.