Juventus prepara 30 milhões de euros para ficar já com Francisco Conceição

Vão dois golos e quatro assistências em 13 jogos, e alguns prémios de melhor em campo, para o internacional português, ao serviço da Juventus, a que está emprestado até ao final da temporada. Exibições que já convenceram o clube italiano a ficar com ele, de preferência ainda antes da abertura do mercado de transferências de janeiro.

Formado a meias com o Sporting, Francisco Conceição subiu à equipa principal do FC Porto em 2020/21, pela mão do pai, Sérgio Conceição. Depois uma temporada a tempo inteiro na equipa A, foi vendido, em 2022/23, ao Ajax, por cinco milhões de euros. Contudo, a experiência nos Países Baixos não correu bem e, na época seguinte, o jovem regressou ao Dragão, por empréstimo. Voltar a casa surtiu efeito e o Porto exerceu a opção de recompra de dez milhões para recuperá-lo em definitivo.

No entanto, a mudança de presidência do FC Porto, com a entrada de André Villas-Boas e a saída de Pinto da Costa, mudou tudo. A nova direção incompatibilizou-se com Sérgio Conceição e o treinador saiu, substituído pelo ex-adjunto, Vítor Bruno, entre acusações de "traição", e o futuro de Francisco tornou-se uma incógnita. Depois de um início de época sem jogar, a solução encontrada foi um empréstimo à Juventus. Chico impressionou em Itália e, agora, pode mesmo lá ficar.