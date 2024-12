"Vais ser despedido amanhã de manhã". Adeptos do West Ham "demitem" Lopetegui

"Sacked in the morning, you're getting sacked in the morning", começaram os adeptos do West Ham a cantar, ao som de "Guantanamera", desde a bancada visitante do King Power Stadium, durante o jogo com o Leicester City, na terça-feira. Uma provocação habitual e que já se ouvira, dias antes, dos adeptos do Liverpool para Pep Guardiola, técnico do Manchester City.

Neste caso, porém, os adeptos do West Ham cantavam para o próprio treinador, Julen Lopetegui.

Vão oito derrotas e três empates em 18 jogos - com três ou mais golos sofridos em sete deles -, com somente cinco vitórias, para o espanhol, esta época, e um dececionante 14.º lugar na Premier League. Mais a eliminação da Taça da Liga (frente ao Liverpool). Nos últimos dois jogos, duas derrotas. O antigo treinador do FC Porto está debaixo de fogo e, embora a Direção do West Ham já o tenha segurado, os resultados não melhoram. A relação com os adeptos também não.

"Vais ser despedido amanhã de manhã" é a tradução do cântico dos apoiantes do West Ham durante o jogo com o Leicester, que resultou numa derrota, por 3-1. A segunda consecutiva. A sétima em 14 jornadas do campeonato. O contraste com a temporada passada, em que David Moyes levou os "hammers" ao nono lugar da Premier League e aos quartos de final da Liga Europa, agrava as críticas.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? Nós explicamos como se faz



A dura comparação com David Moyes

Se recuarmos mais uma época, apesar do 14.º lugar na liga inglesa - o mesmo em que o West Ham se encontra, agora, com Lopetegui -, encontraremos a conquista da Liga Conferência. Em 2020/21, um sexto lugar na Premier League e, em 2021/22, sétimo lugar e meias-finais da Liga Europa. Tudo com Moyes, que já salvara a equipa da descida.

Saltamos de volta para o presente e o registo de 50% de derrotas e apenas 28% de vitórias de Lopetegui justifica a insatisfação dos adeptos. Ainda assim, o espanhol mantém-se alheado das críticas e dos cânticos.

"Sou um treinador, não me apercebo do que se passa à minha volta", afirmou, no final da partida, quando questionado sobre os cânticos. "Só estou focado no jogo. Quero mudar a situação e acredito nos jogadores. Temos de melhorar, ser mais eficazes e consistentes. Tenho a certeza que conseguiremos isso no próximo desafio", acrescentou.

Sérgio e Schmidt na linha de sucessão

Apesar da crença de Lopetegui, a imprensa inglesa já fervilha com possíveis candidatos ao cargo. Um dos mais falados é Sérgio Conceição.

Segundo o jornal "The Guardian", o West Ham ainda não abordou, mas tem na lista o nome do antigo internacional português, que está sem clube desde que deixou o FC Porto no final da temporada passada.

Também Roger Schmidt, despedido do Benfica no final de agosto, Massimiliano Allegri, que saiu da Juventus no final da última época, Graham Potter, que brilhou com o Brighton & Hove Albion mas teve uma má (e curta) experiência no Chelsea, e Christophe Galtier, que atualmente orienta o Al-Duhail, do Qatar, estão a ser apontados ao lugar pela imprensa britânica. Por agora, contudo, Julen Lopetegui lá continua.