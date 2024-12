Mundial de Clubes, com Benfica e FC Porto, vai ser transmitido gratuitamente na DAZN

A notícia chega da boca da própria FIFA: todos os jogos do novo Mundial de Clubes, que vai juntar 32 equipas nos Estados Unidos entre junho e julho do próximo ano, vai ser transmitido em todo o mundo gratuitamente pela DAZN.

"Este acordo histórico permitirá a transmissão, em direto e de forma gratuita, de todos os 63 jogos do Campeonato do Mundo de Clubes FIFA 2025, que reúne 32 dos melhores clubes do mundo, na DAZN em todo o mundo, com a possibilidade de sublicenciamento para canais televisivos em sinal aberto nos mercados locais", indicou a própria FIFA em comunicado.

O próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino, indica que, com o acordo, "milhares de milhões de adeptos de futebol em todo o mundo podem assistir ao torneio de futebol de clubes mais acessível de sempre gratuitamente".

A competição vai decorrer entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, entre os vencedores das competições continentais e equipas melhor posicionadas no ranking de cada continente - como Benfica e FC Porto.