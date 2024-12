Milan e Bologna goleiam na Coppa

O AC Milan, com o português Rafael Leão a marcar, e o Bolonha, que vai jogar com Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, estiveram em plano muito positivo na Taça da Itália de futebol, com goleadas.

No arranque dos oitavos de final, a formação de Milão, treinada pelo português Paulo Fonseca e sétima classificado na Liga principal, recebeu o Sassuolo, líder do segundo escalão, a quem impôs um muito claro 6-1, no estádio Giuseppe Meazza.

Rafael Leão jogou a primeira parte, período em que teve tempo para marcar, aos 23 minutos.

Ao intervalo o AC Milan já vencia por 4-0, com os outros golos a serem apontados pelo nigeriano Samuel Chukwueze (12 e 21 minutos) e o neerlandês Tijani Reijnders (17).

Na segunda parte, mesmo sem pressão, a equipa da casa chegou à meia dúzia, com os golos de Davide Calabria (56 minutos) e do inglês Tammy Abraham (61), este último já depois de o Sassuolo reduzir, por Samuele Mulattieri (59).

No estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, a equipa da casa, oitava da Liga italiana, goleou por 4-0 o Monza, 19.º da mesma competição.

O Bolonha joga em 11 de dezembro na Luz e em 29 de janeiro de 2025 em Alvalade, no que vai ser o fecho da fase de liga da Liga dos Campeões.

Tommaso Pobega (32 minutos), Riccardo Orsolini (35) e os argentinos Benjamín Domínguez (63) e Santiago Castro (76) fizeram os golos que derrotaram o Monza, equipa pela qual o português Dany Mota entrou ao intervalo.