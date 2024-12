Helmuth Duckadam, guarda-redes herói do Steaua Bucareste, morre aos 65 anos

O antigo guarda-redes Helmuth Duckadam, herói do Steaua Bucareste na final da Taça dos Campeões Europeus de 1986, face aos quatro penáltis defendidos frente ao FC Barcelona, morreu esta segunda-feira, aos 65 anos, informou o clube romeno de futebol.

“O futebol romeno sofreu uma grande perda. Hoje [esta segunda-feira], Helmut Duckadam, 65 anos, um dos maiores guarda-redes da gloriosa história do clube Steaua Bucareste e do futebol romeno, deixou-nos e deixou um enorme vazio nas nossas almas”, escreveu o clube, na rede social Facebook.

Em 7 de maio de 1986, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha, os “culés”, que contavam com o alemão Bernd Schuster e o escocês Archibald, eram amplamente favoritos a conquistar o troféu mais desejado a nível europeu.

Contudo, o Barcelona acabou por esbarrar no inspirado romeno Duckadam, que defendeu quatro pontapés no desempate por grandes penalidades, sendo, por isso, decisivo para o Steaua vencer por 2-0 e erguer o troféu, depois no “nulo” (0-0) registado no final dos 120 minutos.